نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

قال خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي، إنه مستعد للعب للزمالك في حالة ما استغني عنه الأهلي.

وأضاف خالد عبد الفتاح: "هذا رد صريح مني فيه ناس ممكن تفهم الكلام غلط ولكن الموضوعو مفيهوش حاجة".

وأكد خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي، أن شخصية النادي الأهلي ليست مجرد شعارات، وأن هذه الشخصية تجعلك تبتسم حتى في أوقات الهزيمة بسبب الثقة في القدرة على تحقيق الانتصارات.

وأشار خالد عبد الفتاح إلى أنه كان يشعر بالضغط في بداية فترته مع الأهلي، لكنه بدأ يشعر بالاطمئنان خاصة بعد مباراة الزمالك.

وأضاف عبد الفتاح خلال حواره مع شوبير بقناة أون سبورت، أنه كان يخطط للانضمام إلى الأهلي عندما يكون في سن 28 أو 29 عامًا، لكن الخطوة جاءت في وقت مبكر، وأنه الآن يشعر بالفخر بوجوده في جيل عظيم للنادي الأهلي.

وتحدث عن تأثيره في مباراة الأهلي أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية، حيث شعر بأنه كان السبب في الخسارة بعد حصوله على بطاقة حمراء.