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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا السبب.. كواليس مثيرة ومفاجئة في انضمام إمام عاشور للمنتخب

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مثيرة في كواليس انضمام إمام عاشور للمنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال إن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الأهلي، كان يفكر في استبعاد عاشور من القائمة بسبب فشل محاولات التواصل معه. 

بعد ذلك، قرر فيتوريا ضم عبد الله السعيد بديلاً. وفي هذا السياق، تدخل محمود كهربا كوسيط، حيث أكد لعضو في اتحاد الكرة أن إمام عاشور سيكون جاهزًا للمشاركة مع المنتخب، وقام بربط الاتصال بين المدرب واللاعب.

وأرسل مسؤولو النادي الأهلي، رسالة تحذيرية إلى إمام عاشور، يطلبون منه التركيز مع الفريق خلال الفترة الحالية وتجنب العروض الوهمية.

يأتي ذلك في ظل ارتباط اسم إمام عاشور ببعض الأندية السعودية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مسؤولي الأهلي تواصلوا تليفونيا مع امام عاشور، وطلبوا منه أن يكون في أقصى درجات التركيز خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023، وأن فوزهم بها سيكون له تأثير إيجابي على معنوياته ومستواه مع النادي الأهلي فيما بعد.

منتخب مصر مسؤولو النادي الأهلي محمود كهربا كأس الأمم الإفريقية 2023 كأس الأمم الافريقية عبد الله السعيد

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