الصفقة تمت| ضياء السيد يكشف مصير انتقال عمر كمال للأهلي

كشف ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال، لاعب مودرن فيوتشر للأهلي، مشيرًا إلى أن صلاح محسن لم يقدم الكثير مع الأهلي وسيخرج في الانتقالات الجارية معارًا أو بيع نهائي.

وقال ضياء السيد في برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي محمد بركات المذاع عبر فضائية "المحور": "الأهلي حسم ضم عمر كمال عبد الواحد، وفيوتشر يرغب في المزايدة والحصول على أفضل سعر مقابل انتقاله".

وتابع: "أعتقد أن الاتجاه داخل النادي الأهلي خروج صلاح محسن، وله الحق في الاختيار على الاختيار كبيع أو إعارة، وقصر في حق نفسه، وكان لابد وأن يتحمل الضغوط داخل النادي الأهلي".