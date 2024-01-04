حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

أكد أحمد شوبير أن الزمالك لم يتفاوض علي تجديد عقد محمد صبحي، حارس مرمي الفريق حتي الآن.

وأشار خلال تصريحات إذاعية، أن بيراميدز لم ينفي التفاوض مع اللاعب، لافتا الي أن هناك معلومات مؤكدة تفيد أن الأمر حسم وانتهي بين اللاعب والفريق السماوي خاصة في ظل ما تردد من تقارير صحفية أكدت انتقال اللاعب لـ بيراميدز خلال انتقالات يناير.

فيما يخص جايمي باتشيكو، المدير الفني لـ بيراميدز، أكد شوبير أنه مستمر مع الفريق، وليس هناك حديث داخل النادي حاليًا حول رحيله بعد خسارة السوبر المحلي.

وأوضح أحمد شوبير أن عدم مشاركة يوسف أسامة نبيه في المباريات تعود لقرارات باتشيكو رغم رغبة اللاعب في اللعب.