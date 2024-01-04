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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد العروض الخليجية الهائلة.. أول ظهور لـ زيزو عبر انستجرام

صدى البلد

نشر نجم الزمالك أحمد سيد زيزو صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر زيزو من إحدى صالات الجيم ،مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

وكان قد كشف الإعلامي إسلام صادق، عن هناك عرض واهتمام كبير من قبل نادي الشباب السعودي لضم أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، وهو واحد من أقوى الدوريات العربية في المنطقة في الوقت الحالي، ويضم لاعبين كبار وأساطير وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر.

 

مفاجأة بشأن موقف الزمالك من رحيل أحمد سيد زيزو

وأضاف "صادق"، خلال تقديمه برنامج "البريمو"، المذاع من خلال قناة "تن"، أن المسؤولين في الشباب السعودي عرضوا 6 مليون دولار لضم أحمد سيد زيزو لصفوف النادي السعودي خلال شهر يناير الجاري، والمسؤولين في الزمالك رفضوا العرض لأنهم يعتبرون العرض هزيل جدا، ولا يتناسب مع قيمة اللاعب أو قيمة النادي.

وتابع، أن مسؤولي نادي الزمالك اشترطوا الحصول على 12 مليون دولار من أجل الموافقة على بيع أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فضلا عن أن حسين لبيب اشترط أن تكون المفاوضات بين رئيس الزمالك ورئيس الشباب السعودي دون تدخل أي وسطاء في إتمام الصفقة في حالة إذا رغب المسؤولين في الشباب السعودي إتمام التعاقد.

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