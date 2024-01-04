تطور عاجل.. مهاجم الأهلي يهدد صفقة انضمام عمر كمال للقلعة الحمراء

كشفت تقارير صحفية، أن نادي مودرن فيوتشر يسعى لحسم انتقال صلاح محسن من الأهلي في صفقة تبادلية مع رحيل عمر كمال عبد الواحد.

وأشارت تقارير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الفريقين بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد، ويجري مفاوضات مع صلاح محسن لإقناعه بالانضمام.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع محسن، سيتم عرض محمد الضاوي وعمار حمدي على مدرب فيوتشر كبديل.

وتتوقف صفقة عمر كمال عبد الواحد حتي الآن علي موافقة صلاح محسن بالانضمام لفيوتشر حيث يرفض اللاعب حتي الآن الانضمام لفيوتشر، وحسبما أكدت مصادر قوية الأهلي انهي اتفاقه مع اللاعب وفيوتشر ويتبقي موافقة محسن.