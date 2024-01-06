محمد شريف يثير الجدل: موسيماني أفضل من كولر وإمام عاشور أحسن من زيزو

كشف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، والأهلي السابق، عن رأيه في اللاعبين الأفضل في الدوري المصري.



وقال شريف، خلال تصريحات تلفزيونية: " إمام عاشور أفضل من زيزو وموسيماني أفضل من كولر في التدريب".

وكشف محمد شريف مهاجم الخليج السعودي والأهلي السابق، مفاجأة عن كواليس مشادته مع طارق حامد مؤكدا: " أنا اللي غلطان أنا نرفزته في الملعب.

وقال شريف خلال حواره بقناة ام بي سي مصر: "طارق حامد كان داخل يشوط ضربة الجزاء فـ أنا قولت هيضيع هيضع وهو عارف صوتي فعرف إني أنا اللي بتكلم".

وأضاف شريف: " طارق انفعل وبعد ما سجل عمل الحركة بتاعته بس احنا مزعلناش من بعض وبعد المباراة اتكلمنا كتير وزعلت إنه اتوقف مباراتين للإشارة الخارجة".