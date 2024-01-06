انتهت | الأهلي يحسم صفقة وسام أبو علي

كشفت تقارير صحفية سويدية اليوم، السبت، قيمة انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات انتهت بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء.

موعد ضم وسام أبو علي

وأكدت صحيفة بي تي السويدية، أن الفلسطيني وسام أبو علي سيسافر إلى القاهرة لإجراء الفحوصات الطبية غداً الأحد أو بعد غدٍ الاثنين.

وأوضحت الصحيفة السويدية، أن فريق آي كي سيريوس سيبيع وسام أبو علي (25 عاما) ويصل السعر إلى ما يزيد عن 23 مليون كرونة سويدية، ما يعادل مليوني يورو.

وقالت الصحيفة، إن فريق سيريس لن يحصل على رسوم الصفقة بالكامل، حيث إن ما بين 10 إلى 15 بالمائة من رسوم الانتقال ذهبت إلى نادي فيندسيسيل السابق لأبو علي.