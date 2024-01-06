طلب عاجل ومفاجئ من كولر لـ إدارة الأهلي.. تعرف عليه

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإدارة تنظيم معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولي، استعدادا لمنافسات المرحلة القادمة بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية.

وبات من المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة مناقشة الأمور المتعلقة بإمكانية إقامة هذا المعسكر من عدمه.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الأهلى: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.