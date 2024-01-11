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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مابتتكسرش.. أمتن موبايلات بسعر مناسب جدا

مبتتكسرش ..أمتن موبايلات
مبتتكسرش ..أمتن موبايلات بسعر مناسب جدا

في عالم الهواتف الذكية الذي يتغير باستمرار، أصبح من المهم إيجاد هاتف يلبي احتياجاتك ويدوم طويلاً. إذا كنت تبحث عن هاتف متين وقوي بسعر مناسب، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لك.

أمتن الهواتف الذكية المتاحة في السوق خلال عام 2024

• Nokia XR20

يأتي هاتف Nokia XR20 بتصميم متين ومقاوم للماء والغبار، بالإضافة إلى شاشة زجاجية مقاومة للخدوش. كما أنه مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت. يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي.

• Oukitel WP15

يتمتع هاتف Oukitel WP15 ببطارية ضخمة تبلغ 15600 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن استخدامه لساعات طويلة دون الحاجة إلى الشحن. كما أنه مزود بمعالج MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت. يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 300 دولار أمريكي.

• Blackview BV9900 Pro

يتميز هاتف Blackview BV9900 Pro بكاميرا أمامية قابلة للسحب، مما يحميها من التلف أثناء السقوط. كما أنه مزود بمعالج MediaTek Helio G96، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت. يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 450 دولار أمريكي.

• Ulefone Armor 12

يأتي هاتف Ulefone Armor 12 بشاشة AMOLED مقاومة للخدوش، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل. كما أنه مزود بمعالج MediaTek Helio G95، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت. يتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 400 دولار أمريكي.

بغض النظر عن احتياجاتك، هناك هاتف متين وقوي يناسبك وبسعر مناسب. تأكد من إجراء البحث الخاص بك قبل الشراء لتحديد الهاتف الذي يلبي احتياجاتك بشكل أفضل.

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