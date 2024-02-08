علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

يجهل الكثير من الأشخاص بعض العلامات التى تؤكد الإصابة بجلطة ومن ضمن هذه العلامات ظهورها على منطقة اللسان ولكن فى الحقيقى لا يمكن للسان وحده أن يكشف بدقة حدوث جلطة، ومع ذلك، قد تظهر بعض العلامات الشائعة علية لدى بعض الأشخاص وهذه العلامات كشف عنها موقع إكسبريس،و قد تشمل الآتي:

علامات فى اللسان تكشف حدوث جلطة

تغير لون اللسان: قد يصبح اللسان أزرق أو بنفسجي في بعض حالات الجلطة الشديدة، هذا يحدث بسبب نقص تدفق الدم إلى اللسان.

تورم اللسان: قد يشعر الشخص المصاب بجلطة بتورم في اللسان، وهذا قد يؤدي إلى صعوبة في البلع والتحدث.

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