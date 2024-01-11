بالذهبي اللامع.. روجينا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير رفقة زوجها| شاهد

نشرت الفنانة روجينا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة زوجها.

وأطلت روجينا، مرتديه بدله جلد باللون الذهبي اللامع لتكشف جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت روجينا، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت روجينا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها مه رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها.

وإليكم صور روجينا