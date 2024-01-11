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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلوى بكر: فاروق حسني كان منجزا وقالوا إنه يريد إدخال المثقفين الحظيرة

الكاتبة الروائية
الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر

قالت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، إن ثورة يوليو انتجت شيئًا وهو أهل الثقة وكان هذا موجود في الثقافة دائمًا وكان جيدًا عندما كان أهل الثقافة لديهم خبرات.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عندما جاء ثروت عكاشة وكان ضابطًا في الجيش ووزيرًا للثقافة أنتج أهم ثقافة في مصر، وأنشأ مؤسسة السينما والمسرح وأكاديمية الفنون وعشرات الأشياء العبقرية التي دفعت ثقافة مصر للأمام ودفعت المجتمع بالتالي وتسببت في حالة من الاستنهاض.

وتابعت، أن يكون أهل الثقافة ليسوا أهل الخبرة تصبح هناك مشكلة كبيرة، مؤكدة أن المثقفين لديهم كم من العقد التاريخية تجاه السلطة.

 

يتصرف بنهج الفنان

وأكدت أن فاروق حسني، تعتبره وزير ثقافة منجز حقًا وكان لديه مشروع وعلى المستوى الشخصي راقي جدًا ويتصرف بنهج الفنان والمثقف وقيل عنه إنه يريد أن يدخل المثقفين الحظيرة.

 

سلوى بكر ثورة يوليو الثقافة السينما المسرح

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