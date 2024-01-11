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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حنان عمار: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية جاءت بتوقيت مهم لإيقاف العدوان الإسرائيلي

النائبة حنان عبده
النائبة حنان عبده

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي، والملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاء في توقيت هام للغاية، للضغط على إسرائيل، ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وحماية المدنيين العزل.


وأكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن القمة بحثت الأوضاع الخطيرة في غزة نتيجة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، والتأكيد على الدعم والمساندة الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بما يسمح لها بالقيام بمهامها في حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي الفلسطينية كافة.


وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن القمة شددت على رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أن تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


وثمنت النائبة، الموقف الثابت للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على تنسيق المواقف مع الملك عبد الله الثاني، والرئيس محمود عباس، لضمان وحدة الصف والمواقف، وبما يحافظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل حماية المدنيين.


واختتمت: "إن هذه القمة الثلاثية تأتي في سياق جهود الدولة لتحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة، مع التأكيد على الدعم الثابت للشعب الفلسطيني، ورفض فكرة التهجير التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتفعيلها، مؤكده أن الجهود الدبلوماسية الحيوية للرئيس السيسي مستمرة لضمان توفير المساعدات الإغاثية بشكل فعّال وسريع لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، إلى جانب التفاني في تحقيق تسوية سياسية شاملة.

العلاقات الخارجية انعقاد القمة الثلاثية الرئيس السيسي محمود عباس حنان عبده

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