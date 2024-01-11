مفاجأة.. شوبير: ده الفريق الوحيد اللي بيلبس أبيض وبشجعه

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تشجيعه لفريق ريال مدريد عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال شوبير: ده الفريق الوحيد اللي بيلبس أبيض وبشجعه.



وتغلب ريال مدريد، على غريمه، أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 5-3، ليتأهل بتلك النتيجة إلى المباراة النهائية؛ لمواجهة الفائز من مواجهة الغد، الخميس، بين برشلونة وأوساسونا، يوم الأحد المقبل.

وخاض ريال مدريد، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: تشواميني، فالفيردي، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور.