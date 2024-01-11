محافظ دمياط تشيد بمشروع محطة حاويات تحيا مصر



استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفد شركة دمياط أليانس " انطونيو كابيلولا مدير العمليات و أ.محمد النقيب رئيس القطاع المالى و م، وائل أبو الحجاج رئيس قطاع البيئة والسلامة الصحة المهنية و الدكتور محمد الجمل استشارى الاستدامة وشئون المجتمع..

حيث تناول اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، واستعرض محاور مشروع تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر بميناء دمياط والذى يأتى فى إطار خطة القيادة السياسية لتطوير الموانئ المصرية ، كما تم استعراض رؤية المشروع وأهدافه ..

وفى هذا السياق،، أشادت " المحافظ " بما يحققه المشروع من رؤى لتعزيز دور ميناء دمياط كمركز عالمى للتجارة واللوجيستيات و تشجيع الاستثمار، وذلك لكونها من أهم واكبر محطات الحاويات..