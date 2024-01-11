عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي|منع الموبايل للطلاب والمعلمين وتعقيم اللجان لسلامة المُمتحنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس ، شددت خلالها على ضرورة ، عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، سواءً للطلبة أو الملاحظين.

كما تم التشديد على ضرورة توفير زائرة صحية داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.

كما تم التنبيه أيضًا على ضرورة تعقيم  لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل وبعد الامتحان يوميا ، حرصا على سلامة الطلاب.

وتنطلق اليوم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، للطلاب الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 بعدد من المحافظات ، وذلك حسب المواعيد المحددة في جداول امتحانات كل محافظة .

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024  على مستوى الادارات التعليمية، وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إتاحة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 إلكترونياً على التابلت في المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية اللازمة لذلك .

 كما وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

جدير بالذكر أنه كان قد صدر قرار رسمي بـ مد فترة تسجيل البيانات للمرة الثانية في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم، ليستمر التسجيل حتى 11 يناير 2024 ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، للتأكد من البيانات ومراجعتها جيداً.
 

وخصّصت وزارة التربية والتعليم ، رابطاً لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن الوصول إليه عن طريق الصغط على
https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان ، وذلك باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب .

امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الصفين الاول والثاني الثانوي الاول والثاني الثانوي الثانوي امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

ترشيحاتنا

الإدارة حسمت الأمر رسميا.. من أول الراحلين عن ليفربول بالميركاتو الشتوي؟

استخراج بطاقة الرقم القومي لسيدات هذه القرية بالمجان| تفاصيل وصور

قلق بالغ في أمريكا بسبب الخلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني |تفاصيل

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ