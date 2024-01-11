امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي|منع الموبايل للطلاب والمعلمين وتعقيم اللجان لسلامة المُمتحنين

أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس ، شددت خلالها على ضرورة ، عدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، سواءً للطلبة أو الملاحظين.

كما تم التشديد على ضرورة توفير زائرة صحية داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة.

كما تم التنبيه أيضًا على ضرورة تعقيم لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل وبعد الامتحان يوميا ، حرصا على سلامة الطلاب.

وتنطلق اليوم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، للطلاب الدارسين بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 بعدد من المحافظات ، وذلك حسب المواعيد المحددة في جداول امتحانات كل محافظة .

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 على مستوى الادارات التعليمية، وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إتاحة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 إلكترونياً على التابلت في المدارس المجهزة بالبنية التكنولوجية اللازمة لذلك .

كما وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

جدير بالذكر أنه كان قد صدر قرار رسمي بـ مد فترة تسجيل البيانات للمرة الثانية في الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم، ليستمر التسجيل حتى 11 يناير 2024 ، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، للتأكد من البيانات ومراجعتها جيداً.



وخصّصت وزارة التربية والتعليم ، رابطاً لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن الوصول إليه عن طريق الصغط على

https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان ، وذلك باستخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب .