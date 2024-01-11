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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تستقبل سفينة الحاويات العملاقة NEVADA CMA.. صور

السفينة
السفينة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل استقبال محطة  تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية  سفينة الحاويات العملاقة. 
CMA CGM NEVADA
وهي  أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية حتى الأن حيث يبلغ طولها (366) مترا و عرضها ( 48) مترا و غاطس يصل الى ( 15) مترا وحمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل (12) ألف حاوية مكافأة و ستتداول بالمحطه 1530 حاوية ، علما بأن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل الى ( 335 ) مترا و حمولتها الكلية ( 10) آلاف حاوية مكافأه وهو مما يجسد  تطور أعمال التشغيل بالمحطة و قدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يساهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي %35. 


و قامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة NEVADA   الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الأسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة. 

و تابع الوزير مع  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية  ورئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض قيام  إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة NEVADA   وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الإنتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الأسكندرية إلى ميناء كوبر بسلوفينيا.

وشهدت المحطة منذ الافتتاح الرئاسي يونيو 2023  تطور معدلات الشحن والتفريغ و حركه الشاحنات داخل المحطة و قد تداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافأة و استقبلت ما يزيد على 230 سفينة.
كما انه يتم حاليا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق الى محطة تحيا مصر و الذى سوف تقوم بإدارته و تشغيلة محطة تحيا مصر لنفل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الأسكندرية الى الميناء الجاف ب 6 أكتوبر و تستهدف المحطة تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيا فالفترة الأولى من التشغيل الى ان تصل الى قطار أو أثنين يوميا .

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