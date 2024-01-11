سفير كوريا الجنوبية في جامعة عين شمس ويؤكد: سعيد بزيارتكم

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، السفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية لدى مصر والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين د.سارة ماجد المدرس بالقسم.

وأشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين إلى كليات الجامعة ونشأتها، عدد طلابها، مضيفا أن الجامعة تحتضن ١٠٠٠٠ طالب وافد من ٨٠ جنسية مختلفة.

وأعرب السفير الكوري عن سعادته بزيارة جامعة عين شمس، لما لها من سمعة ومكانة كبيرة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون المستمر بين مصر وكوريا الجنوبية.

واستعرضت ا.د سلوي رشاد عميد كلية الألسن نشاة كلية الألسن والتي تعتبر من أقدم كليات الجامعة وكذلك أقسامها المتعددة والتي تقوم بتدريس مختلف اللغات، وخاصة القسم الكوري والذي يعد من أعرق الأقسام في مصر والشرق الأوسط لتدريس اللغة الكورية وثقافتها

مشيدة بالتعاون والدعم من الجانب الكوري على مستوى المراجع والمدرسين الكوريين بالقسم.

كما شاهد الحضور فيلم توضيحي عن تطوير المكتبه المركزية.

كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون مع الجانب الكوري في تخصصات الهندسة والحاسبات.

وقام الدكتور محمد ضياء زين العابدين بدعوة سفير كوريا الجنوبيه لحضور فعاليات مهرجان أيام الشعوب.

وقام السفير الكوري بزيارة الي متحف الزعفران حيث قام بالشرح د.هند عبد الراضي ، الدكتور.عبير عمر.