بعد قتل الخلايا السرطانية بواسطة العلاجات المختلفة، تحدث عدة تغيرات في الجسم والأنسجة المتأثرة، إليك بعض العمليات التي تحدث عادة بعد قتل الخلايا السرطانية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

ماذا يحدث للخلايا السرطانية بالجسم بعد قتلها بالعلاجات

تحلل الخلايا السرطانية: بعد تعرض الخلايا السرطانية للعلاج، يحدث تحللها وتكسيرها يتم تدمير البنية الخلوية والحمض النووي والأجزاء الحيوية الأخرى داخل الخلية.

استجابة الجهاز المناعي: بعض العلاجات المضادة للسرطان يمكن أن تحفز استجابة الجهاز المناعي. يعمل الجهاز المناعي على اكتشاف الخلايا السرطانية المتبقية وقتلها أو تعطيلها، هذا الاستجابة المناعية يمكن أن يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية المتبقية ومنع عودة المرض.

التئام الأنسجة: بعد موت الخلايا السرطانية، يبدأ الجسم في عملية التئام وإصلاح الأنسجة المتضررة. يحدث تكاثر خلايا جديدة لاستبدال الخلايا الميتة واستعادة وظائف الأنسجة المتأثرة.

إخراج الفضلات: بعد قتل الخلايا السرطانية، يتم تجزئة وتفكيك مخلفات الخلايا الميتة، يتم إزالة هذه الفضلات من الجسم عن طريق الجهاز اللمفاوي والجهاز البولي وغيرها من آليات الإفراز.

تتابع الفحوصات والمتابعة: بعد العلاج وقتل الخلايا السرطانية، يتم عادة تقديم فحوصات ومتابعة منتظمة للتأكد من عدم عودة السرطان ورصد أي تطورات محتملة في الجسم.

مهما كان العلاج المستخدم، يجب على المريض الاستمرار في متابعة الرعاية الطبية واتباع التوجيهات الصحية المقدمة من قبل الفريق الطبي المعالج للتأكد من أن السرطان لا يعاود الظهور وأن الجسم يتعافى بشكل صحي.