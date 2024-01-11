عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للخلايا السرطانية بالجسم بعد قتلها بالعلاجات؟

ماذا يحدث للخلايا
ماذا يحدث للخلايا السرطانية بالجسم بعد قتلها بالعلاجات

بعد قتل الخلايا السرطانية بواسطة العلاجات المختلفة، تحدث عدة تغيرات في الجسم والأنسجة المتأثرة، إليك بعض العمليات التي تحدث عادة بعد قتل الخلايا السرطانية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

قرار منتظر بالحظر.. انقسام داخل إدارة بايدن بسبب السجائر

ماذا يحدث للخلايا السرطانية بالجسم بعد قتلها بالعلاجات

تحلل الخلايا السرطانية: بعد تعرض الخلايا السرطانية للعلاج، يحدث تحللها وتكسيرها يتم تدمير البنية الخلوية والحمض النووي والأجزاء الحيوية الأخرى داخل الخلية.

استجابة الجهاز المناعي: بعض العلاجات المضادة للسرطان يمكن أن تحفز استجابة الجهاز المناعي. يعمل الجهاز المناعي على اكتشاف الخلايا السرطانية المتبقية وقتلها أو تعطيلها، هذا الاستجابة المناعية يمكن أن يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية المتبقية ومنع عودة المرض.

التئام الأنسجة: بعد موت الخلايا السرطانية، يبدأ الجسم في عملية التئام وإصلاح الأنسجة المتضررة. يحدث تكاثر خلايا جديدة لاستبدال الخلايا الميتة واستعادة وظائف الأنسجة المتأثرة.

إخراج الفضلات: بعد قتل الخلايا السرطانية، يتم تجزئة وتفكيك مخلفات الخلايا الميتة، يتم إزالة هذه الفضلات من الجسم عن طريق الجهاز اللمفاوي والجهاز البولي وغيرها من آليات الإفراز.

تتابع الفحوصات والمتابعة: بعد العلاج وقتل الخلايا السرطانية، يتم عادة تقديم فحوصات ومتابعة منتظمة للتأكد من عدم عودة السرطان ورصد أي تطورات محتملة في الجسم.

مهما كان العلاج المستخدم، يجب على المريض الاستمرار في متابعة الرعاية الطبية واتباع التوجيهات الصحية المقدمة من قبل الفريق الطبي المعالج للتأكد من أن السرطان لا يعاود الظهور وأن الجسم يتعافى بشكل صحي.

السرطانية الخلايا السرطانية قتل الخلايا السرطانية ماذا يحدث للخلايا السرطانية بالجسم بعد قتلها بالعلاجات تحفز استجابة الجهاز المناعي التئام الأنسجة السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

نشرة المرأة والصحة: عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان.. عادات يومية لتقوية المناعة.. علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

3 عوامل تسبب الإصابة بمرض الذئبة.. الأولى أخطرهم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

8 أخطار صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول جلد الدجاج

ترشيحاتنا

رئيس مجموعة أثينا الطبية: لدينا رؤية طموحة لتطوير منظومة الصحة المصرية

مظاهرة مؤيدة لـ فلسطين أمام محكمة العدل الدولية قبل جلسة إسرائيل| شاهد

الإدارة حسمت الأمر رسميا.. من أول الراحلين عن ليفربول بالميركاتو الشتوي؟

استخراج بطاقة الرقم القومي لسيدات هذه القرية بالمجان| تفاصيل وصور

قلق بالغ في أمريكا بسبب الخلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني |تفاصيل

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ