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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الإدارة حسمت الأمر رسميا.. من أول الراحلين عن ليفربول بالميركاتو الشتوي؟

ليفربول
ليفربول

أعلن نادي ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رسميا عن أول اللاعبين الراحلين من صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي.. فمن هو؟

يذكر أن الميركاتو الماضي، قدم نشاطًا كبيرًا لكتيبة المدرب يورجن كلوب، بالتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي، وماك أليستر، بالإضافة إلى الياباني واتارا إيندو، جرافينبيرش.

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وارتبط الريدز بالتعاقد مع العديد من اللاعبين، خلال شهر يناير، وعلى رأسهم الجناح الأيمن لفريق يوهان باكايوكو، كما تدرس إدارة الريدز تعزيز الجانب الدفاعي للفريق، في ظل الإصابات التي يعاني منها الخط الخلفي.

ما صفقات ليفربول في الميركاتو الشتوي؟

بخلاف قطع إعارة فابيو كارفاليو، من صفوف لايبزيج الألماني، لم يتعاقد ليفربول، حتى الآن مع أي لاعب بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي لعام 2024.

يتطلع نادي ليفربول الإنجليزي لضم بديل للاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، بعد إصابته التي تعرض لها مؤخرًا خلال مباراة ليفربول وأرسنال الماضية، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن المتوقع غيابه لثلاثة أسابيع.

وبحسب "Football Insider"، يراقب ليفربول عن كثب الظهير الأيمن لباير ليفركوزن جيريمي فريمبونج كبديل محتمل لأرنولد، حيث أثبت الأول نفسه خلال مشاركته مع فريقه ليفركوزن، مسجلا 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 22 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويتطلع ليفربول لضم فريمبونج، الذي قد يكون متاحًا من خلال شرط جزائي يقدر بحوالي 35 مليون جنيه إسترليني، حيث يتبقى أمام فريمبونج 4 سنوات على عقده مع ليفركوزن.

من أول الراحلين عن ليفربول؟

في سياق متصل، أصدر ليفربول بيانًا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، يؤكد من خلاله انتقال جناح الفريق الأول، فابيو كارفاليو، على سبيل الإعارة إلى هال سيتي.

وسيستمر البرتغالي الشاب في هال سيتي حتى نهاية الموسم الحالي، بعد قطع إعارته من لايبزيج في الدوري الألماني.

وكان كارفاليو قد انضم إلى ليفربول من فولهام في صيف عام 2022، وشارك في 21 مباراة مع الفريق الأول وسجل 3 أهداف.

ولعب البرتغالي مع لايبزيج في الموسم الحالي في 15 مباراة، ولكن لعدد قليل من الدقائق بإجمالي 360 دقيقة فقط بجميع البطولات، وهو السبب الذي جعل ليفربول يقطع إعارته في يناير.

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