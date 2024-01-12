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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يعقد جلسته العامة الأحد القادم

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، يوم الأحـد الموافق 14 يناير 2024. 

 

وقبيل رفع الجلسة العامة الماضية ، كان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي "نهائياً" على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

 

 كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية "لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية ودفع عجلة التنمية".

 

وأحال المجلس (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

مجلس النواب حنفى جبالى الحكومة الأراضى الصحراوية الهيدروجين الاخضر

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