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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

قرار حكومي مهم| وقف قطع الكهرباء خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، وفي إطار التحول الرقمي الذي يشهده التعليم، تأتي خطوة حاسمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استمرارية التيار الكهربائي في جميع مدارسنا الثانوية أثناء امتحانات الفصل الدراسي. 

وفي هذا التقرير، سنستعرض التفاصيل الدقيقة لهذا القرار.
 

الرسالة العاجلة من وزارة الكهرباء

وفي خطوة استباقية، وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطابًا عاجلًا للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

وكان الهدف من هذا الخطاب هو ضمان استمرارية التيار الكهربائي في المدارس الثانوية خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

تفاصيل القرار الحكومي

وبالرجوع إلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته رقم 271 بتاريخ 3-1-2024، تم تأكيد آلية تنسيق الوزيرين؛ التربية والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة. 

والهدف هو ضمان استمرارية التيار الكهربائي في بعض المدارس الثانوية التي تستضيف امتحانات، دون تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة المحددة.
 

التعليم الكهرباء الطاقة امتحانات المدارس الثانوية الجمهورية

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