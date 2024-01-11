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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. الاستعداد للافتتاح الشهر المقبل

صدى البلد

اتخذت الدولة المصرية خطوات كبيرة مؤخراً في سبيل تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج وذلك لإعادة هيكلة الصناعة وإحيائها من جديدة وتطويرها بشكل كامل بدءا من زراعة القطن وحلجه حتى الوصول إلى المنتج النهائي.

الأكبر في العالم

قال وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت ، إن مصر تعتزم افتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم، بمدينة المحلة الكبرى، خلال الشهر المقبل، وفقاً لتصريحات صحفية.

وأضاف الوزير أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بدأت الاستعداد النهائي لتشغيل المصنع، الذي تم تنفيذه ضمن مشروع مصر القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

يستوعب المصنع الذي تم تنفيذه على مساحة 62.5 ألف متر مربع، أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طنا/ يومياً من الغزول الرفيعة والسميكة، بحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال العام.

وارتكزت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج على مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع نحو 6 مرات من خلال دمج شركات الغزل والنسيج من 23 شركة إلى 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حليج لتصبح شركة واحدة فقط.

وتم تطوير شركات الغزل والنسيج الحكومية والتي شملت؛ 65 مصنعا ومبنى خدمي يشملها مشروع التطوير ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل بالشركات التابعة في مختلف المحافظات.

كما تم دمج 31 شركة لتصبح 9 شركات تعمل في مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية وتحقيق التكامل في الأنشطة المتشابهة والتخصص في الإنتاج، وكذلك توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث تكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية.

كما تم تطوير مشروع تطوير 6 محالج القطن بإدخال تكنولوجيا حديثة لتتم عملية الحلج آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف، وتم تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج زيت بذرة القطن من خلال إنشاء معاصر في المحالج الجديدة.

وتم تطوير مشروع شركة "مصر للغزل والنسيج" بالمحلة الكبرى والذي يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 أخرى للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، وتم الانتهاء من تنفيذ مصنع "غزل 4" بطاقة إنتاجية 15 طن يوميا غزول رفيعة، وجاري حاليًا إجراء تجارب الماكينات استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

فى يوليو 2021 وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، ويقام المصنع على مساحة حوالي 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة، وبلغت قيمة الأعمال الإنشائية التى تنفذها شركة جاما للإنشاءات نحو 780 مليون جنيه.

فضلاً عن مشروع تطوير شركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار والذي  يشمل إنشاء مجمع مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج غزول رفيعة وأقمشة القميص والبنطلون وملابس، ومشروع تطوير شركة “دمياط للغزل والنسيج” والذي يشمل إنشاء مجمع مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز و الغزول السميكة، ومشروع تطوير شركة “مصر شبين الكوم للغزل والنسيج” والذي يشمل تطوير مصنع (2) لإنتاج الغزول الرفيعة، وكذلك مشروع تطوير شركة “مصر حلوان للغزل والنسيج” والذي يشمل إنشاء مصنع للنسيج وآخر للصباغة وتطوير مصنع التفصيل.

طفرة صناعية في الفترة المقبلة

في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن اعتزام مصر لافتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بمدينة المحلة الكبرى خلال الشهر المقبل هو بمثابة انجاز للدولة المصرية وإعادة إحياء مدينة الغزل والنسيج حيث إن مصر كانت تشتهر بصناعة الغزل والنسيج وكانت مدينة المحلة رائدة في هذه الصناعة واستطاعت أن تعلو بالمنتج المصري الى افاق كل الدول الافريقية وكل الدول العربية والاسيوية لكفاءة ولمتانة المنتج المصري المصنع في المحلة الكبرى، وبالتالي من خلال هذا المصنع العملاق يمكن لمصر أن تحقق طفرة صناعية كبيرة.

وأكد الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أهمية هذه الخطوة التي تستوعب كل الطاقات الإنتاجية، وتوفير خامات كثيرة كانت تقوم مصر باستيرادها بالعملة الأجنبية، وبالتالي افتتاح هذا المصنع يعد خطوة هامة ويجعل مصر تأخذ خطوات ثابتة نحو ترسيخ وتوطين صناعات تخدم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وتجعل القطاع الصناعي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق طفرة خلال الفترة القادمة.

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