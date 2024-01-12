فاروق حسني: التكنولوجيا الحديثة غيرت من سلوك الإنسان

أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن الحالة الثقافية العالمية "بعافية"، مشيرا إلى أن

الحالة لابداعية فيما مضى في وقت الازمات كات تشكل ابداعا حقيقيا.

وقال فاروق حسني، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الاحتياج الانساني والظروف العامة تغيرت تماما، مؤكدا أن الخوف الكبير من الذكاء الإصطناعي، لأن التكنولوجيا الحديثة غيرت من سلوك الانسان.

وزارة الثقافة

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أنه لا بد من عودة تبعية الأثار إلى وزارة الثقافة، مؤكدا أن أهم كيان في دولة مصر هو الثقافة.