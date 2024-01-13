إنفانتينو يفاجئ الخطيب برسالة مهمة.. ماذا قال فيها؟ فيديو جراف

تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم السبت، خطابًا من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يهنئه بشكل شخصي بحصول فريق الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

إنجاز فريد

والتي جرت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي، وتقديم مستويات متميزة ممثلًا للقارة الأفريقية، وحقق الأهلي فيها إنجازاً فريدا بحصوله على الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

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