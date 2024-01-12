عوض الله: المرافعة ضد جرائم الكيان الصهيوني تاريخية تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني

قال الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إن هذه مرافعه تاريخية تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني وما تعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع من إبادة جماعية من أجل ارتكاب إسرائيل لكل هذه الجرائم وقدمت من مسؤولين رسميين من جنوب أفريقيا وكذلك من كبار القانونيين.





وأضاف « عوض الله » من خلال ببرنامج “مساء دي أم سي” على قناة "dmc" التي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري أن إسرائيل تقوم بجرائم كبيرة في حق الشعب الفلسطيني، موضحاً أن القانونيين تحدثوا بكل جوانب القضية والمرافعة قدمت مسبقاً التي قدمت من 84 صفحة والتي دعمها بالحقائق التي ترتكبها إسرائيل على الأرض.





وأشار مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، أن القضايا التي تحدثوا عنها كبار القانونيين هي قضايا أساسية واضحة بشأن نية المسؤوليين الإسرائيليين من أول الهرم الإسرائيلي إلى أقل جندي لديهم.







