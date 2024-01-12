كريستو يشارك في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي

مران الأهلي|
محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.
وخضع كريستو لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على جاهزيته والتأكد من عدم وجود أي شكوى طبية له قبل مشاركته في التدريبات.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي أقيم في الإمارات، مستغلًا عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين بعد إجراء أشعة جديدة لهم بمتابعة الجهاز الطبي، والتأكيد على البرنامج التأهيلي الذي يقوم كل لاعب بتنفيذه.