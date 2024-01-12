كريستو يشارك في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي

مران الأهلي|

محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ‏وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏

وخضع كريستو لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على جاهزيته والتأكد من عدم ‏وجود أي شكوى طبية له قبل مشاركته في التدريبات.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز ‏الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي أقيم في الإمارات، ‏مستغلًا عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول ‏لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، ‏قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين بعد إجراء أشعة جديدة لهم ‏بمتابعة الجهاز الطبي، والتأكيد على البرنامج التأهيلي الذي يقوم كل لاعب بتنفيذه.‏