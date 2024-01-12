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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الجيم.. زوجة إعلامي شهير تستعرض لياقتها ورشاقتها

يسرا الليثي
يسرا الليثي

نشرت يسرا الليثي زوجة الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لإستعراض رشاقتها .

وبدت "يسرا" بملابس رياضية، حيث إرتدت بنطال مُجسم ،ونسقت عليه تى شيرت باللون الابيض ، لتبرز أنوثتها قوامها الممشوق، وإرتدت حذاء مسطح رياضي باللون الأسود، ليتناغم مع إطلالتها ويتناسب مع حركتها في الجيم .

وتتميز زوجة أحمد حسام ميدو برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يذكر أن العالمي أحمد حسام ميدو ، نجم الكرة المصرية السابق يقدم حاليا الموسم الثاني من برنامج «الريمونتادا» على قناة المحور.

 وُلد ميدو في الثالث والعشرين من فبراير عام 1983 وتم تصعيده للفريق الأول في نادي الزمالك موسم «1999-2000» وهو في السادسة عشر من عمره ليشارك في 4 مباريات في بطولة الدوري قبل أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا عبر بوابة نادي «جينت» البلجيكي وهنا بدأت سفينة «ميدو»، في الإبحار عبر موانئ أوروبا المختلفة.

وحقق "العالمي" أحمد حسام ميدو ، العديد من البطولات والإنجازات خلال مسيرته الاحترافية، حيث توج بلقب الدوري الهولندي مع أياكس مرتين، وتوج بكأس هولندا مرة واحدة، والسوبر الهولندي مرة واحدة عام 2002.

ويعد "ميدو" ضمن 11 لاعبًا في تاريخ الكرة المصرية، شاركوا مع أنديتهم الأوروبية في الأدوار المتقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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