بالأسماء| الزمالك ينهي اتفاقه مع ثنائي بيراميدز

كشفت الإعلامية سهام صالح، عن حسم نادي الزمالك عددًا من الصفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت سهام صالح فى تصريحات تلفزيونية "أن نادي الزمالك قد أتم اتفاقه مع ثنائي بيراميدز محمود صابر وعبد الله السعيد لينتقلا إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي تعاقد عبد الله السعيد مع ناديه بنهاية الموسم الحالي ما يمنحه فرصة التفاوض مع أي نادٍ للانتقال إليه بنهاية الموسم؛ لكن بيراميدز صار منفتحًا على إمكانية بيع لاعبه المخضرم قبل نهاية التعاقد بستة أشهر.