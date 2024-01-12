من الأعمدة الأساسية للفريق.. إعلامي: زيزو باقٍ في الزمالك

أكد الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي أن نادي الزمالك حسم مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك : "نادي الزمالك يغلق باب الرحيل أمام أحمد مصطفى زيزو في الميركاتو الشتوي خاصه و أن اللاعب من الأعمدة الأساسية في الفريق ولا غني عنه".

ويتواجد أحمد سيد زيزو مع بعثة منتخب مصر في الوقت الحالي استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية.

معسكر الإمارات

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.