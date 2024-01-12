صفحة جديدة مع الفيفا.. إعلامي: الزمالك إن شاء الله قريبا بدون قضايا

زف الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي، بشرى لجماهير القلعة البيضاء باقتراب انتهاء وحل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الأبيض وتحول دون ضم صفقات جديدة.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك: "الزمالك ان شاء الله قريبا بدون قضايا، مجلس إدارة نادي الزمالك بذل مجهود جبار في حل الازمات مع الفيفا و مجلس الإدارة نجح في حل 12 قضية من اصل 14 قضية، و باذن الله متبقي ملفين فقط و يكون الزمالك بصفحة جديدة مع الفيفا و يتم رفع القيد 🏹".

معسكر الإمارات

ويشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.