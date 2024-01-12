أثار غضب المصريين.. ماذا قال نجم المغرب عن منتخبنا الوطني قبل أمم أفريقيا؟

بدأت الحرب الكلامية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أثار لاعب منتخب المغرب حالة من الجدل والغضب مؤخرا بعد حديثه الساخر عن منتخب مصر.. فماذا قال؟

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، سعيا وراء اللقب الأفريقي الثامن في تاريخه، حيث يتسلح الفراعنة بـ27 لاعبًا يتصدرهم الدولي المصري محمد صلاح.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، يوم 13 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل 2024.

ماذا قال نجم المغرب؟

أثار عز الدين أوناحي نجم وسط منتخب المغرب ونادي مرسيليا الفرنسي، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته الساخرة عن أداء منتخب مصر، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج خلال الأسبوع المقبل.

وقال عز الدين أوناحي خلال تصريحات صحفية تم تداولها على موقع إكس “تويتر سابقا”: "منتخب مصر الذي حقق لقب كأس أمم إفريقيا 7 مرات لم يقدم أي مباراة رائعة لكنه فريق يعرف كيف يدير الأمور.. إنهم يسجلون هدفا من ركلة ثابتة ثم يتساقط لاعبا على اليمين وآخر على اليسار”.

تصريحات عز الدين أوناحي نجم وسط منتخب المغرب كانت عبر صحيفة “لا بروفانس الفرنسية” نقلها حساب “Actu foot Maroc”.

ما تاريخ مواجهات مصر والمغرب؟

يملك منتخب المغرب أفضلية تاريخية في مواجهاته السابقة أمام منتخب مصر، بالنظر إلى أنهما تواجها 23 مرة في كافة المسابقات، حقق خلالها "أسود الأطلس" 11 انتصارًا.

وعلى صعيد كأس أمم أفريقيا، سبق وأن تواجه منتخبا المصر والمغرب ست مرات سابقة، المرة الأولى كانت في نسخة 1976 من البطولة، وحقق فيها منتخب المغرب الفوز بهدفين مقابل هدف، والمباراة الثانية كانت في نسخة عام 1980، لتحديد الفائز بالمركز الثالث، وفيها كرر "أسود الأطلس" الفوز بنتيجة 2-1.

الفوز الأول لمنتخب مصر جاء بعد ست سنوات، وتحديدًا في نصف نهائي نسخة 1986 بهدف دون رد، لتغيب بعدها مواجهات مصر والمغرب حتى نسخة 1998، وتحديدًا في دور المجموعات، وحينها فاز "أسود الأطلس" بهدف نظيف.

ثم عاد المنتخبان للاصطدام ببعضهما في دور المجموعات من نسخة 2006، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، فيما كانت المواجهة الأخيرة بين مصر والمغرب في أمم إفريقيا في ربع نهائي نسخة 2017، وانتهت بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.

مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية

الجولة الأولى: مصر – موزمبيق، يوم الأحد 14 يناير، الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الثانية: مصر – غانا، يوم الخميس 18 يناير، الساعة 4:00 مساءً.

الجولة الثالثة: الرأس الأخضر – مصر، يوم الإثنين 22 يناير، الساعة 10:00 مساءً.

وتنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2023 على قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.