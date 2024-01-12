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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الأسود يبرز أنوثة وجمال سارة سلامة في أحدث إطلالة| صور

سارة سلامة
سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة كاجوال. 

وتألقت سارة سلامة، من سيارتها باطلالة شتوية مرتدية جاكت انيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي المكياج الصاخب، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت سارة سلامة، قبعة جذابة وتركت خصلات شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٧٣٦٥٩ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٧٣٦٥٩ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٧٣٦٥٩
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٧٣٦٥٩
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٧٣٦٤٤
IMG_٢٠٢٤٠١١١_١٧٣٦٤٤

أحدث أعمال سارة سلامة

أحدث أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل “الأجهر” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا بإشادة الجمهور.

مسلسل الأجهر يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، محمود هم قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

تدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى «يوسف» يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

فيلم مغامرات كوكو

من ناحية أخرى، شاركت سارة سلامة، ضيفة شرف، في فيلم “ مغامرات كوكو ” الذي تم عرضه عرضه مؤخرا، ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزي، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

والعمل من بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدي الميرغني، وسيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

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