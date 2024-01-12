الأهرام: المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح عملاق

وصفت صحيفة "الأهرام" المدينة الرياضية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بالصرح العملاق .. مشيرة إلى أنها أكبر مدينة أوليمبية متكاملة الخدمات على مستوى الشرق الأوسط.



وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم الجمعة، تحت عنوان "المدينة الرياضية صرح عملاق"، ربما لم يكن البعض منا على علم بوجود المدينة الرياضية داخل العاصمة الإدارية الجديدة إلا بعد أن التقى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام، أبناءنا لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين سيخوضون منافسات بطولة أمم إفريقيا بكوت ديفوار، إن هذا الصرح العملاق هو أكبر مدينة أوليمبية متكاملة الخدمات على مستوى الشرق الأوسط، حيث تم بناؤها على مساحة تقترب من مائة فدان، وبها إستاد لكرة القدم يتسع لنحو ٩٠ ألف مشجع، وأيضا صالة مغطاة سعتها ١٥ ألف متفرج، وصالة أخرى تستوعب ٨ آلاف من الجمهور، فضلا عن العديد من الأندية.



وأضافت الصحيفة، أنه لا شك في أن الذين تابعوا الكاميرات وهي تغطى جولة الرئيس السيسي في المدينة أصابتهم الدهشة والإعجاب فى الوقت نفسه، ليس فقط لحجم المدينة الضخم، بل أيضا لما تتمتع به من أحدث التجهيزات والمعدات والتصميمات المعمارية التي تضاهى آخر ما وصلت إليه المنشآت الرياضية في أكثر الدول تقدما بالعالم، وكذلك للموقع المتميز للمدينة الذي سيجعل من السهولة بمكان استضافة عشرات الآلاف في وقت واحد، سواء من اللاعبين في الرياضات المختلفة، أو من الجمهور الذي سيأتي للاستمتاع والترويح عن النفس.



وأوضحت "الأهرام" أن هذه المدينة تعكس العديد من الحقائق، على رأسها أن هناك اهتماما غير مسبوق بالرياضات المختلفة.. وكما هو معروف، فإنه كلما ارتقت الدول ارتقت الرياضة بها، تعبيرا عن الاهتمام بشبابها الذين هم عماد نهضتها في شتى المجالات وأيضا فإن من فوائد هذه المدينة الرياضية استضافة الأحداث والبطولات الكبري، ما سيجلب لمصر دخلا هائلا، حيث أصبح الاستثمار في الرياضة أحد أهم أنواع الاستثمارات في العالم المعاصر ثم إن هذه المدينة الرياضية من شأنها جذب أنشطة اقتصادية أخرى إلى جوارها، ما س