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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القاهرة الإخبارية تستعرض خريطة الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن

أمريكا وبريطانيا
أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات على الحوثيين باليمن

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية خريطة الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن، والتي تركزت جميعها في الأماكن الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

واستهدفت الضربات الأمريكية البريطانية صنعاء والحديدة وصعدة وذمار ، كما شملت الضربات أيضا مواقع في مديرية عبث في محافظة حجة غربي اليمن، ومنذ بداية الصراع في اليمن أواخر عام 2014 تغيرت خريطة النفوذ والسيطرة على محافظات وأقاليم اليمن البالغ مساحته 528 ألف كيلومتر.

وتسيطر القوات الحكومية على المساحة الأكبر في البلاد، فهي تبسط نفوذها على محافظات حضر موت والمهرة والمكلا ومأرب والجوف وتعز وحجة والضالع، وهو ما يعادل 60 % من الأراضي اليمنية.

وما يعرف بقوات المجلس الانتقالي الجنوبي فيتركز نفوذها في محافظة شبوة وأبين وعدن ولحج، فضلا عن جزيرة سقطرى الواقعة في الجنوب الشرقي لخليج عدن.

وعلى الرغم من سيطرة الحوثيين على ما يمثل 23 % من إجمالي مساحة اليمن إلا أن مناطق نفوذها تشمل العاصمة صنعاء والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل محافظات البيضاء وإب وعمران والحديدة وصعدة وريمة وذمار والمحويت.

تتركز الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي فى محافظات عديدة باليمن

ومع تواصل فصول الصراع في اليمن تتركز الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في الجوف ومأرب وتعز والضالع والبيضاء والحديدة ولحج.
 

الضربات الأمريكية البريطانية اليمن جماعة الحوثي حضر موت مأرب الأراضي اليمنية

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