كيف أصبح القصر العيني من الكليات الرائدة في مجال الطب؟

تعد كلية الطب بجامعة القاهرة والتي تشتهر وتعرف باسم كلية طب قصر العيني، واحدة من أقدم وأعرق كليات الطب في الشرق الأوسط وأفريقيا، تم إنشائها في عام 1827 وهو يعتبر مستشفى لإحالة ملايين المرضى الذين يتدفقون سنويًا من جميع أنحاء الجمهورية لتلقي العلاج في قصر العيني، بجانب كونها في الأساس مستشفى جامعي.

وشهدت كلية القصر العيني، في الفترة الماضية تطورات كبيرة حتي يكون مركزا لتعليم وتدريب الأطباء، وتحافظ على مكانتها كواحدة من أهم كليات الطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وسميت إلى أحمد العيني باشا الذي تبرع بقصره إلى الكلية وأنشئت عليه المدرسة الطبية بمصر وهو مكان مستشفى قصر العيني الفرنساوي حالياً؟

تطوير القصر العيني بتطبيق نظام النقاط المعتمدة

كان لكلية طب قصر العيني السبق والريادة في تطبيق نظام النقاط المعتمدة (5+2)، والذي تم تطبيقه مع بدء تطبيق لائحة 5+2 في عام 2018، حيث يعتمد هذا النظام على قياس جهد الطالب والنقاط المعتمدة مقسمة إلى عدد من الساعات التدريسية (Contact Hours) وأنشطة تعلم ذاتي واستذكار وواجبات دراسية (Non-Contact Hours).

برنامج النقاط المعتمدة التعلم الذاتي بكلية القصر العيني

ويعزز برنامج النقاط المعتمدة التعلم الذاتي للطلاب من خلال عدد من مقررات incision academy تطبق على جميع الفرق الدراسية، وتعتمد فلسفة البرنامج على التنسيق والتكامل الرأسي والأفقي بين المقررات وهو ما يعرف بنظام التكامل (Integration) والذى يعتمد على التداخل بين المقررات المختلفة لتفادي التكرار والتعارض وحيث يتم المزج بين الأكاديمي والإكلينيكي وإعطاء صورة متكاملة للطالب، كما يتيح هذا البرنامج للطالب الدراسة فى مجموعات صغيرة والإشراف الأكاديمي الدقيق (Mentorship) واستخدام التعليم القائم على حل المشكلات (Problem Based & Case Based Learning) والتي تتيح دراسة المقررات المختلفة في صورة سيناريوهات طبية للحالات الطبية المختلفة والتي تمكن الطالب من استيعاب المعلومات النظرية في صورة تشبه ما يطبقه في حياته العملية.

تطوير التعليم الطبي ومواكبة الأنظمة التعليمية

كما يتيح البرنامج للطالب دراسة بعض المقررات غير الموجودة بالنظام القديم 6+1 والتي أصبحت جزءا أساسيا من كل البرامج الحديثة في جميع الدول المتقدمة مثل دراسة منهجية البحث العلمي وطب الأسرة والطب التلطيفي والتغذية والعلوم التشخيصية.

استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن تطوير التعليم الطبي ومواكبة الأنظمة التعليمية التي أقرتها جامعة القاهرة مع ارقى الجامعات العالمية.

نجحت جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة في تطوير منظومة العملية التعليمية ومواكبة أحدث نظم التعليم التي تقوم على المنافسة مع البرامج المناظرة لها بالجامعات المحلية والدولية من خلال عدة إجراءات، من بينها استحداث وتطوير البرامج واللوائح الدراسية، وعقد اتفاقيات لدرجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية، وانشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل، وتجديد طرق واستراتيجيات التعلم والامتحانات لسد الفجوة التعليمية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم المعاصر، وإمداد المجتمع بخريج قادر على التعامل مع معطيات العصر الحديث والمشكلات المحيطة بمنظور متطور وأساليب وتقنيات مناسبة وحديثة.