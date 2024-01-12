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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالبات بالسجن والغرامة.. يهود فرنسا يدافعون عن رئيس الوزراء المثلي الجديد

ماكرون وأتال
ماكرون وأتال

دعا اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا إلى فرض عقوبات على الأشخاص الذين كتبوا تعليقات معادية للسامية ومعادية للمثليين ضد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، جابرييل أتال، على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا. 

وكان أتال (34 عاما)، الذي عينه الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، هو أصغر رئيس وزراء في فرنسا وأول سياسي مثلي الجنس يتولى هذا المنصب.

كان والده، المحامي والمنتج السينمائي الذي توفي عام 2015، يهوديًا وأمه مسيحية أرثوذكسية. وتم تعميده كمسيحي، لكن أتال قال إن والده أخبره أنه سيشعر بأنه يهودي طوال حياته وسيواجه دائمًا معاداة السامية لأنه يحمل اسمًا يهوديًا.

وجابريال هو أصغر رئيس وزراء في فرنسا وأول زعيم مثلي الجنس بشكل علني للحكومة.

ونشر اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا رسالة على موقع إكس تقول: "إن ترشيح جابرييل أتال كرئيس للوزراء هو موضوع موجة جديدة من الكراهية المعادية للسامية والمثليين على منصة إكس. لم تعد هذه لحظة الإدانة بل لحظة العمل".

وطالب الاتحاد بفرض عقوبات على أي شخص يكتب خطابًا يحض على الكراهية على المنصة. وقالوا إنه يجب إصدار أحكام بالسجن على أولئك الذين يروجون للكراهية وغرامات ضد منصة إكس نفسها، التي قالوا إنها "ترفض الكراهية المعتدلة".

وقال وفد الحكومة الفرنسية المكلف بمكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكراهية المثليين، إنه سيبلغ عن أي تعليقات كراهية إلى منصة فاروس التابعة لوزارة الداخلية، والتي تراقب المحتوى غير المشروع عبر الإنترنت.

من جهتها، رحبت مجموعات دعم المثليين في فرنسا بتعيين أتال، قائلين إنه يبعث برسالة قوية حول المساواة والقبول في المجتمع الفرنسي. 

وكان أتال في شراكة مدنية مع ستيفان سيجورنيه، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون، لكن يُعتقد أن علاقتهما قد انتهت. وتم تعيين سيجورنيه وزيرا للخارجية مساء أمس الخميس.

وقال أتال للتلفزيون الفرنسي العام الماضي إنه واجه التنمر بسبب رهاب المثلية عندما كان في المدرسة في باريس. وقال إن أحد الطلاب أنشأ موقعًا على شبكة الإنترنت حيث تم نشر تعليقات معادية للمثليين عنه، لكنه لم يجرؤ على إخبار عائلته بما كان يمر به. 

وكان هناك العديد من أعضاء الحكومة المثليين في فرنسا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك سارة الحائري، التي شغلت منصب وزيرة الدولة للصحة والتنوع البيولوجي، والتي اعتبرتها وسائل الإعلام الفرنسية أول عضو مثلي الجنس في حكومة فرنسية حديثة. وتنتظر الحائري وشريكتها طفلاً من خلال المساعدة على الإنجاب، والذي تم تقنينه فقط للمثليات والنساء العازبات في فرنسا في عام 2021.

كان لدى العديد من الدول الأوروبية الأخرى رؤساء وزراء مثليين، من بينهم ليو فارادكار في أيرلندا، وإيليو دي روبو في بلجيكا، وكزافييه بيتل في لوكسمبورج، وآنا برنابيتش في صربيا. في عام 2009، أصبحت جوانا سيجورداردوتير أول رئيسة وزراء لأيسلندا وأول رئيس وزراء مثلي الجنس في العالم.

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