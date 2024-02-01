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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تؤدي إلى الوفاة.. جمال شعبان يحذر الشباب من انتشار الجلطات

صدى البلد

كشف الدكتور جمال شعبان  عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن أسباب انتشار الجلطات بين الشباب والتي تؤدي إلي الموت في بعض الأحيان.

شاهد الفيديو:

كتب جمال شعبان، في منشوره: "الجلطات إزاي شباب في العشرينيات تجي لهم جلطة في شرايين القلب أو شرايين المخ ويموتوا فجأة ويعني ايه جلطة المخ والسكتة الدماغية ويعني ايه السكتة القلبية".

تابع: "الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم بتتجمع وتلزق في بعضها وتلزق في جدار الشريان وتقفله 
فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان ويروح يغذي الخلايا يتوقف والخلايا اللي مش واصل لها الدم 
تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم
وتنمو مكانهم هما خلايا  المخ وخلايا القلب."

 

أضاف جمال شعبان: "لو الجلطة كبيرة وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ 
ممكن تحصل سكتة دماغية يتوقف المخ عن العمل وربما تحدث الوفاة، الكلام نفسه ينطبق علي السكتة القلبية، لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة وينسد انسدادا كليا، يتوقف القلب 
وقد تحدث السكتة القلبية، لو لم يتم انعاش القلب واذابة الجلطة وتركيب دعامات."

شاهد الفيديو:


 

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