صفقة لمحدودي الدخل.. موبايل سامسونج بمواصفات جبارة

يعد أكثر ما يجذب راغبي شراء الهواتف من محدودي الدخل؛ هي الهواتف ذات السعر الرخيص أو المناسب، ولكن دائما ما تكون هواتف الميزانية المحدودة ذات إمكانات ضعيفة، إلا أن هناك هواتف مميزة بأسعار مناسبة، ومن بينها Galaxy A14.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A14

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A14 في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 588 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A14

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، مع دقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة.



ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، والثانية للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل والثالثة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل.

ويحتوي على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 15 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، مع نظام تشغيل أندرويد، وألوان الأسود، والأحمر الداكن، والفضي، والأخضر.

ويعمل بمعالج من نوع Exynos 1330 من تصنيع سامسونج أو معالج من نوع MT6833 Dimensity 700 من تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 7 نانومتر - على حسب المنطقة الجغرافية - وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة.