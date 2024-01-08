الموبايل الجوكر.. أفضل هاتف سامسونج يتحدى ارتفاع الأسعار

تشهد أسعار الهواتف المميزة من الفئة المتوسطة زيادات كبيرة في الأسعار، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عددًا من الهواتف التي تقدم إمكانات كبيرة ولكن بأسعار مناسبة، ويقدم هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج أفضل سعر ممكن مع مواصفات جبارة.

وجاء Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة

ويقدم Galaxy A23 كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوي Galaxy A23على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.

ويعمل Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر يبدأ من 7 آلاف و 999 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.