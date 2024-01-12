الجيل : الموقف المصري من القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، فى ختام جولته فى المنطقة والوفد المرافق له.



وأضاف "هجرس" فى تصريحات له، اليوم، أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية لايمكن المزايدة عليه، منوها أن مصر لم تدخر جهودا على مصر العصور فى دعم الأشقاء والتخفيف عنهم معانتهم، لعل اخرها حجم المساعدات التي ارسلتها مصر للأشقاء فى غزة بعد حربهم الأخيرة.



وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل، أن الوضع الداخلي والرأي العام الداخلي الإسرائيلي المتوتر، سبب من اسباب تخبط اسرائيل وانتخاكها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لافتا إلي أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الحرب التي ترتكبها ضد المدنيين كان بمثابة رخصه لقيامها بذلك.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالاضطلاع الي مسئولياتها، والوقوف ضد الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق العزل فى غزة، وهو ما تجاوز مبدأ الدفاع عن النفس.