تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. كليات تقبل من 50%

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 ينطلق غدآ التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث يقوم طلاب تنسيق الجامعات 2024 بالبدء فى كتابة رغباتهم في الالتحاق بهذه الجامعات.

ويرغب عدد كبير من الطلاب فى دخول الكليات ولكن منعهم مجموعهم فى الالتحاق بها فى الجامعات الحكومية التقليدية ولذلك يعقدون آمالا كبيرة على الجامعات الأهلية للتقديم بها ودخول الكليات من خلالها.

موعد تقديمات للجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

وأوضح المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية أن التقديم للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي يكون بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه ليس من حق الطالب التقدم لأكثر من كلية، وسوف تصدر بطاقة القبول للطالب على إحدى الجامعات الخاصة والأهلية طبقا لرغبته لتلاقي ازدواجية الترشح وإهدار الأماكن الشاغرة.

ويقدم موقع صدي البلد، تنسيق الجامعات الأهلية 2024 التي تقبل بتنسيق يبدأ من 50% .

جاء الحد الأدنى لعدد من الكليات تنسيق الجامعات الأهلية 2024 بنسبة 53%:

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

كلية العلوم الأساسية.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية الإعلام.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الاقتصاد والإدارة.

كلية التربية.

كلية العلوم الاجتماعية.

كلية السياحة والفنادق.

كلية الحقوق والقانون.

كلية التمريض.

كلية الآثار.

كلية علوم سينمائية.

مميزات التعليم بالجامعات الأهلية

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة كان له دور في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل.

شروط التقديم بالجامعات الخاصة للتيرم الثانى

يكون للطلاب الحاصلين ممكن هم حاملين على شهادة الثانوية العامة 2023.

الطالب يتم قبوله مباشرة في حال انطلاق جميع الشروط عليه أبرزها مجموع الثانوية العامة.

في حالة إذا شهدت كلية إقبال كثيف من قبل الطلاب للالتحاق بها يتم قبول الطلاب الأعلى في المجموع ثم يجرى من بعدها التنسيق الداخلي.

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني:



الطب البشري: 80%

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 68%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية: 53%

التمريض: 53%

القانون: 53%

الإعلام: 53%

الفنون التطبيقية: 53%

اللغات والترجمة: 53%

معلومات رسمية عن الجامعات الأهلية

إنشاء 20 جامعة أهلية

بدأت الدراسة في 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية)

بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).

القيادة السياسية مهتمة بإنشاء الجامعات الأهلية؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

الجامعات الأهلية تمتلك إمكانات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية؛ ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكافة المحافظات، وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.