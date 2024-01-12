أخبار التعليم| الطب بـ105 آلاف جنيه والهندسة بـ69.. مصروفات جامعة المنصورة الأهلية للتقديم بالترم الثاني.. شاومينج يعود للظهور ويعلن تسريب الامتحانات.. والتعليم الطلاب: محدش يصدقه

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



التمويل جاهز.. تحويل سيارة فولكس إلى كهربائية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

وافقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، على تمويل؛ لتنفيذ الفكرة المقدمة من الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات، بشأن تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربية.

الطب البشري 80%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني قبل انطلاقه غدا

وافق المجلس الأعلى ل الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، وذلك بدءًا من السبت 13 يناير الجاري، ولمدة أسبوعين

وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت الموافق 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

شاومينج يعود للظهور ويعلن تسريب الامتحانات.. والتعليم لـ الطلاب: ماحدش يصدقه.. شاهد

عاد شاومينج للظهور من جديد بعد علمه ببدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي غدا في محافظة القاهرة ، وبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة والجيزة 17 يناير 2024 .

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. تعليمات هامة خلال التقديم

ساعات قليلة ويبدء التقديم في الجامعات الخاصة والاهلية للتيرم الثاني بنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول،من السبت الموافق 13يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. كليات تقبل من 50%

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 ينطلق غدآ التسجيل بـ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024، حيث يقوم طلاب تنسيق الجامعات 2024 بالبدء فى كتابة رغباتهم في الالتحاق بهذه الجامعات