الطب 105 آلاف والهندسة 69 .. مصروفات جامعة المنصورة الأهلية للتقديم بالتيرم الثاني

وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت الموافق 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بكافة كلياتها للتقديم بالتيرم الثاني:

كلية الطب 105 ألف جنيه مصري.

كلية الهندسة 69 ألف جنيه مصري.

كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه مصري.

كلية العلوم 48 ألف جنيه مصري.

كلية الصيدلة 85 ألف جنيه مصري.

كلية هندسة المنسوجات 58 ألف جنيه مصري.

كلية التمريض 31 ألف جنيه مصري.

كلية علوم وهندسة الحاسب 69 ألف جنيه مصري.

كلية الأعمال 46 ألف جنيه مصري.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية 39 ألف جنيه مصري.

كلية المعاملات القانونية الدولية 46 ألف جنيه مصري.

الأماكن الشاغرة بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني

قال الدكتور عبد الوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، إن المجلس سيفتح التقديم بالجامعات الخاصة التقديم في الترم الثاني وذلك لجميع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة.



وأكد أن التقديم من المفترض أن يكون متاح في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة، مشيرا إلى ان مجلس الجامعات الخاصة وجه خاطب للجامعات لكي يتم حصر الأماكن الشاغرة بعد قبول الطلاب في التيرم الأول، مشيرا إلى أن الجامعات تقوم بإخطار المجلس بكافة الأماكن الشاغرة للترم الثاني حتى يان إجراء المجلس عملية التنسيق وقبول الطلاب.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الخاصة 2023-2024 الترم الثاني

- شهادة الميلاد.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الثانوية العامة.

- 8 صور شخصية.

- بطاقة الترشيح النهائية.

- نموذج 6 جند.

وكان قد قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة كان له دور في استيعاب الزيادة المتتالية على التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تتم إعادة استخدام المصروفات الطلابية في تحديث المعامل، وتطوير المنظومة التعليمية، وأعمال الصيانة اللازمة، بالإضافة إلى دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع، وهي مُزودة بأحدث النُظم التعليمية العالمية، ومُجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية؛ لخدمة العملية التعليمية والتدريبية والبحثية، موضحًا أنها تطرح برامج دراسية بينية حديثة، لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل