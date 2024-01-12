منطقة كفر الشيخ للكاراتيه تنظم احتفالية لتكريم أبطال الجمهورية.. صور

نظمت منطقة كفر الشيخ للكاراتيه، احتفالية كبرى لتكريم أبطال الجمهورية من أبناء المحافظة في لعبة الكاراتيه على مدار عام 2023؛ لحصدهم العديد من البطولات على مستوى الجمهورية وكذلك تكريم مدربي المنطقة المتميزين والهيكل الإداري بها، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور وحيد صبحي، رئيس مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ، وأعضاء مجلس الإدارة.

أهدى الدكتور وحيد صبحي رئيس مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ، درع المنطقة للدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتكريم أبطال الجمهورية والمدربين المتميزين على مدار العام.

من جانبه، وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التهنئة للاعبين ومدربي المنطقة على تكريم جاء بعد أداء متميز قدمه الأبطال على مدار العام، متمنيا لهم استمرار ترقى اللعبة بالمحافظة للمنافسة على البطولات الدولية، مثمناً جهد منطقة كفر الشيخ للكاراتيه في دعم الأبطال وتطور أدائهم على أيدي مدربين متميزين.

كما وجه رئيس مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ للكاراتيه، الشكر إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة والأبطال ومدربي المنطقة والهيكل الإداري، مؤكداً دعم كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، للعبة بكفر الشيخ، مشيراً إلى قرار الاتحاد بتنظيم عدد من بطولات الجمهورية بالمحافظة بهدف تطوير ونشر رياضة الكاراتيه بها.

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