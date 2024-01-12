رقم قياسي جديد لـ بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

استهل بايرن ميونخ عام 2024 بتحقيق رقم قياسي جديد، خلال مباراته الجارية حاليا أمام ضيفه هوفنهايم، المقامة على ملعب أليانز أرينا، ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من الدوري الألماني.

وافتتح بايرن ميونخ، التسجيل في الدقيقة 18، بتسديدة قوية من جمال موسيالا من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم، وسكنت الشباك.

وبحسب أرقام "أوبتا"، سجل بايرن ميونخ للمباراة الـ 65 تواليا على ملعبه في الدوري الألماني، وهو رقم قياسي في تاريخ البوندسليجا؛ حيث بات العملاق البافاري أول ناد يملك تلك السلسلة من نوعها على ملعبه.



يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب ب38 نقطة، مع خوضه مباراة أقل من المتصدر باير ليفركوزن، الذي يبتعد عنه ب4 نقاط، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

