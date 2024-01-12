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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

الأهلي
الأهلي

أثار باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الغموض، حول مواعيد كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر أن ينظمها المغرب.

وقال موتسيبي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، إن مواعيد نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب، لا تزال غير واضحة، وسط تعارض محتمل مع بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، والمقرر إقامتها في منتصف عام 2025.

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وجرى تحديد مواعيد كأس الأمم الإفريقية، في منتصف العام، مقارنة بنسخة 2019 في مصر، لكن تم تأجيل آخر نسختين من الـ"كان"، إلى يناير وفبراير؛ بسبب المخاوف بشأن موسم الأمطار في الكاميرون وكوت ديفوار.

وحال عودة إقامة البطولة إلى الصيف؛ ستكون هناك أزمة منتظرة تتعلق بـ"تضارب المواعيد مع كأس العالم للأندية بنظامها الجديد" بمشاركة 32 فريقًا ستقام في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وضمن الأهلي المصري والوداد المغربي المشاركة في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بنظامها الجديد عن قارة إفريقيا.

وقال موتسيبي، إن “كاف” لم يتخذ قرارا بشأن الموعد، موضحا أن هناك تواصلا مع الفيفا بشأن المواعيد، وسيتم اختيار التوقيت الملائم للـ"كان".

ورفض موتسيبي، المخاوف الأمنية قبل كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 34، التي تنطلق غدا السبت، في كوت ديفوار، مؤكدا أن هناك جاهزية تامة لدى أصحاب الأرض؛ للخروج بالبطولة إلى بر الأمان.

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