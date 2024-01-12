عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يدعم منتخب مصر قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

خالد الغندور
خالد الغندور

قدم الإعلامي خالد الغندور الدعم لمنتخب مصر، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار. 

وشارك الغندور صورة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك مرتديا تي شيرت منتخب مصر، وكتب "كل التوفيق لمنتخب بلدي مصر  ام الدنيا ❤️🤍"

IMG_٢٠٢٤٠١١٢_٠٣٥٢٤٠
IMG_٢٠٢٤٠١١٢_٠٣٥٢٤٠

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير الجاري، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

وتنطلق المباراة المنتظر إقامتها على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

ترشيحاتنا

أعمال أول رجب 2024 .. عليك بهذه العبادات واحذر من الظلم

ابن عمه خلص عليه.. 5 آلاف جنيه ثمن حياة عامل ببولاق الدكرور

الأردن عن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن: نتابع الأوضاع بقلق

تهديد ووعيد بعد الهجوم الأمريكي البريطاني.. بيان حوثي يتحدث عن سقوط ضحايا

10 دول شاركت في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين.. تعرف عليها

الجبار تظهر في السماء اليوم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ