خالد الغندور يدعم منتخب مصر قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

قدم الإعلامي خالد الغندور الدعم لمنتخب مصر، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وشارك الغندور صورة عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك مرتديا تي شيرت منتخب مصر، وكتب "كل التوفيق لمنتخب بلدي مصر ام الدنيا ❤️🤍"

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موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير الجاري، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

وتنطلق المباراة المنتظر إقامتها على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.