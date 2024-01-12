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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يقود تشكيل أساطير إفريقيا لكأس الأمم بكوت ديفوار 2023

أحمد حسن
أحمد حسن

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تشكيلة مرصعة بالنجوم من أساطير كرة القدم الإفريقية تحسبا لكأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز، من أجل الترويج للبطولة وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية للحدث الرياضي القاري الرائد.

تم اختيار أساطير "كاف"، المكونة من لاعبين سابقين مبدعين بناءً على شعبيتهم، والمشاركات في المسابقات الكبرى، والتأثير الاجتماعي من بين أمور أخرى.

يمثل كل اتحاد عضو مشارك في المنافسة، أحد لاعبيه المشهورين الذين لديهم تاريخ غني في كرة القدم القارية، باستثناء البلد المضيف كوت ديفوار الذي يمثله لاعبين. سيتم ربط هؤلاء النجوم بمنتخباتهم وسيشاركون في الأنشطة الاجتماعية طيلة المنافسة.

سيكون حاملو علم "الأفيال" في كوت ديفوار، كل من القائد السابق والمتوج بجائزة أفضل لاعب لـ"كاف" في العام مرتين، ديديي دروجبا، ولاعب خط الوسط الهجومي السابق، سالمون كالو، الذي سبق له التتويج مع المنتخب الإيفواري بكأس أمم إفريقيا 2015 توتال إنيرجيز.

وسيمثل السنغال حاملة اللقب، القائد السابق، مامادو نيانج، الذي قاد "أسود التيرانجا" في كأس أمم إفريقيا 2012 في الجابون وغينيا الاستوائية، كما شارك في نسخ 2004 و2006 و2008.

من بين الأساطير الإفريقية اللافتة للنظر، والتي من المقرر أن تنضم إلى منتخباتها، نجد المصري، أحمد حسن، الفائز أربع مرات بكأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، سنوات 1998 و2006 و2008 و2010.

تضم القائمة أيضا، خط الوسط النيجيري أوجستين جاي جاي أوكوشا، الذي توج باللقب القاري عام 1994، وقائد زامبيا السابق، كريستوفر كاتونجو، الذي قاد "شيبولوبولو" إلى المجد القاري في عام 2012.

سيكون، سيفيوي شابالالا، أول لاعب يسجل في أول كأس عالم لكرة القدم في إفريقيا عام 2010، ممثل جنوب إفريقيا، وسيمثل قائد منتخب "النجوم السوداء" السابق، ستيفن أبياه، غانا، بعدما سبق له حمل ألوان جميع الفئات العمرية للمنتخب الغاني.

قائمة أساطير "كاف" توتال إنيرجيز

كريم زياني (الجزائر)

فابريس السبيدس مايكو "أكوا" (أنجولا)

موموني داجانو (بوركينافاسو)

هيلدون راموس (الرأس الأخضر)

جويل إيبال (الكاميرون)

ديديي دروجبا (كوت ديفوار)

سالمون كالو (كوت ديفوار)

شاباني نوندا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

أحمد حسن (مصر)

رودولفو بوديبو (غينيا الاستوائية)

با مودو جاغني (غامبيا)

ستيفن أبياه (غانا)

باسكال فيندونو (غينيا)

أداما تامبورا (مالي)

سليمان إبراهيم (موريتانيا)

مانويل خوسيه لويس بوكواني "تيكو تيكو" (موزمبيق)

نور الدين نايبت (المغرب)

رونالد كيتجيجير (ناميبيا)

أوجستين "جاي جاي" أوكوشا (نيجيريا)

سيفيوي شابالالا (جنوب أفريقيا)

مريشو نجاسا (تنزانيا)

كريم حاجي (تونس)

كريستوفر كاتونجو (زامبيا)

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